**Ucraina: Volpi (Lega), 'da Copasir nessuna lista influencer e opinionisti filo russi'** (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Leggo sconcertato di attività del Copasir che non rispondono a verità. Il Comitato a cui mi onoro di appartenere non ha avuto, non ha visto né tantomeno redatto liste di nomi di influencer e opinionisti ascrivibili a vicinanze con la russia". Così Raffaele Volpi della Lega. "Ritengo comunque , vista la particolare criticità del momento , che sarebbe utile ritrovare una forma comunicativa più idonea e consona alle peculiarità del Copasir evitando eccessi esternativi che rischiano di minare l'autorevolezza del Comitato". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Leggo sconcertato di attività delche non rispondono a verità. Il Comitato a cui mi onoro di appartenere non ha avuto, non ha visto né tantomeno redatto liste di nomi diascrivibili a vicinanze con laa". Così Raffaeledella. "Ritengo comunque , vista la particolare criticità del momento , che sarebbe utile ritrovare una forma comunicativa più idonea e consona alle peculiarità delevitando eccessi esternativi che rischiano di minare l'autorevolezza del Comitato".

