Ucraina, Michel: "Mosca causa blocco grano, non Ue". L'ambasciatore russo se ne va. (Di lunedì 6 giugno 2022) Sospese le trasmissioni in Europa di altri tre media statali Sono entrate ufficialmente in vigore , con la pubblicazione in Gazzetta europea , le misure contenute nel sesto pacchetto di sanzioni dell'... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 giugno 2022) Sospese le trasmissioni in Europa di altri tre media statali Sono entrate ufficialmente in vigore , con la pubblicazione in Gazzetta europea , le misure contenute nel sesto pacchetto di sanzioni dell'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Michel: Cremlino codardo, ruba il grano e bombarda i depositi #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky - ailinon80 : RT @uaworldit: Rappresentante della Russia presso l'ONU, ha lasciato l'aula del Consiglio di sicurezza durante un discorso del presidente d… - binz61 : RT @andreacantelmo8: Ambasciatore russo all'#Onu abbandona la seduta durante il discorso di #Michel. 'Esce perché non vuole sentire la veri… - LailaSimoncelli : RT @SkyTG24: #Ucraina, Michel: 'Mosca causa blocco grano, non Ue'. L’ambasciatore russo se ne va. VIDEO - alesSarda2908 : RT @SkyTG24: #Ucraina, Michel: 'Mosca causa blocco grano, non Ue'. L’ambasciatore russo se ne va. VIDEO -