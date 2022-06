Advertising

sictwit : RT @velvetsecret80: #Ucraina, #Eddi: 'Sì all'invio di armi, ma va accompagnato da una critica al Governo ucraino. Armi a #Ypg e #Pkk anzich… - valeriorenzi : RT @velvetsecret80: #Ucraina, #Eddi: 'Sì all'invio di armi, ma va accompagnato da una critica al Governo ucraino. Armi a #Ypg e #Pkk anzich… - ReteKurdistan : RT @velvetsecret80: #Ucraina, #Eddi: 'Sì all'invio di armi, ma va accompagnato da una critica al Governo ucraino. Armi a #Ypg e #Pkk anzich… - velvetsecret80 : #Ucraina, #Eddi: 'Sì all'invio di armi, ma va accompagnato da una critica al Governo ucraino. Armi a #Ypg e #Pkk an… - AuraZacchi : Manifestazione contro l'#invasione turca del #Kurdistan Eddi Marcucci:'La posizione in cui è stato messo #Erdogan,… -

Liberoquotidiano.it

Così il senatore Pd Andreasu Twitter in replica al leader del M5S.Andrà al reparto di maternità in un ospedale di Irpin", dice all'AdnKronos Michil Costa, albergatore ecologista (Hotel La Perla, Berghotel Ladinia, Albergo Posta) ma soprattutto uomo di ... Ucraina: Marcucci, 'Italia segue Ue, che piaccia o meno a Conte e Salvini' Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Chi si appresta a contestare la linea del Presidente Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della guerra porta avanti le decisioni dell'Europa ...Come ogni campagna elettorale che si rispetti gli ultimi giorni saranno quelli più caldi, e non solo per le temperature africane ...