Ucraina | la Farnesina convoca l' ambasciatore russo in Italia | ' Dai media nessuna campagna anti Mosca'

Advertising

globalistIT : - zazoomblog : Ucraina la Farnesina convoca l’ambasciatore russo - #Ucraina #Farnesina #convoca - DomaniGiornale : ?? La Farnesina convoca l'ambasciatore russo a Roma, #Razov: inaccettabile l'accusa di amoralità mossa dai russi al… - VelvetMagIta : Ucraina, la Farnesina convoca l’ambasciatore russo #VelvetMag #Velvet - askanews_ita : La #Farnesina convoca l’ambasciatore russo Razov #Russia #Ucraina #Guerra -

Ne dà notizia la. Sequi ha sottolineato l'importanza di definire rapidamente un'intesa ... Le sanzioni 'non sono un modo corretto per risolvere la crisi' in. Lo ha dichiarato il ...Il Segretario Generale dellaha inoltre rigettato le insinuazioni relative al presunto ... L'Ambasciatore Sequi ha rinnovato la condanna per l'ingiustificata aggressione all'da parte ...ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina, su ist ...ROMA – Il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina, su istruzione del ministro Luig ...