Ucraina, il mistero dei gioielli ?donati? dall?Italia e ritrovati dai volontari negli aiuti umanitari (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci troviamo nel bel mezzo di un mistero che lega Roma e Kiev. Secondo quanto riporta il Servizio speciale di Stato dell'Ucraina, nelle scorse settimane i volontari in Ucraina hanno trovato dei... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci troviamo nel bel mezzo di unche lega Roma e Kiev. Secondo quanto riporta il Servizio speciale di Stato dell', nelle scorse settimane iinhanno trovato dei...

Advertising

Maximinelli : RT @KidStu_: Non si capisce perchè l'informazione russa sull'#Ucraina si classifica come propaganda mentre la roba americana che subiamo da… - cocchi2a : RT @KidStu_: Non si capisce perchè l'informazione russa sull'#Ucraina si classifica come propaganda mentre la roba americana che subiamo da… - RBoghini : @BoniElisa1 @LTamaggio E poi che centra l'Ucraina con IppocrateOrg è un mistero ancora irrisolto! - StefanoAndriano : RT @DanielaColi2: Ma perché la Russia ha mandato in Ucraina vecchia roba sovietica e non il suo esercito moderno? È un mistero che forse ca… - StefaniaFalone : RT @DanielaColi2: Ma perché la Russia ha mandato in Ucraina vecchia roba sovietica e non il suo esercito moderno? È un mistero che forse ca… -