Ucraina, gli Usa: tre navi russe portano in Africa il grano rubato a Kiev – Il live blog (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel 103esimo giorno della guerra in Ucraina gli Stati Uniti hanno avvertito 14 paesi che tre navi russe cariche di quello che viene definito come «grano ucraino rubato» sono dirette verso l’Africa. Ieri il presidente Zelensky ha visitato la città di Zaporizhzhia e ha incontrato gli sfollati di Mariupol, evacuati dalla città e dall’acciaieria Azovstal. Intanto ieri la Russia ha colpito Kiev con tre missili per la prima volta da più di un mese, mentre il presidente Vladimir Putin ha minacciato di colpire nuovi obiettivi se le nazioni dell’Occidente forniranno missili a lungo raggio a Kiev. L’Ucraina ha detto di aver ripreso il controllo di Severodonetsk, mentre l’operatore nucleare statale Energoatom ha accusato Mosca di aver lanciato ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel 103esimo giorno della guerra ingli Stati Uniti hanno avvertito 14 paesi che trecariche di quello che viene definito come «ucraino» sono dirette verso l’. Ieri il presidente Zelensky ha visitato la città di Zaporizhzhia e ha incontrato gli sfollati di Mariupol, evacuati dalla città e dall’acciaieria Azovstal. Intanto ieri la Russia ha colpitocon tre missili per la prima volta da più di un mese, mentre il presidente Vladimir Putin ha minacciato di colpire nuovi obiettivi se le nazioni dell’Occidente forniranno missili a lungo raggio a. L’ha detto di aver ripreso il controllo di Severodonetsk, mentre l’operatore nucleare statale Energoatom ha accusato Mosca di aver lanciato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la citt… - NicolaPorro : La pietra tombale degli Usa sul piano di pace di #DiMaio per l'#Ucraina?? - riotta : 261 bambini uccisi nella guerra #Ucraina. 'Perché?' chiede il presidente @ZelenskyyUa Immaginiamoli tutti in un gi… - luisaRo72298451 : @Corriere Una guerra disastrosa è distruttiva. Inutile. Somalia distrutta. Iraq distrutto. Siria distrutta. Libia… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | L'amministrazione Biden sostiene gli sforzi dei suoi alleati e partner, compresa l'Italia, per mettere fine all… -