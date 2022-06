Ucraina: +Europa, 'da Giletti vergognosa propaganda pro Putin' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Quanto accaduto ieri, a Non è L'Arena, è forse il punto più basso mai raggiunto dai talk show italiani. 35 minuti di vera e propria propaganda Putiniana, in cui Massimo Giletti ha fatto da comparsa. Quando c'è da fare un punto in più d'ascolti, Giletti si fa direttamente da grancassa dei Putiniani russi. Questa non è informazione. È avanspettacolo di bassa qualità”. Lo dichiara Maria Saeli, tesoriere di Più Europa. Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Quanto accaduto ieri, a Non è L'Arena, è forse il punto più basso mai raggiunto dai talk show italiani. 35 minuti di vera e propriaiana, in cui Massimoha fatto da comparsa. Quando c'è da fare un punto in più d'ascolti,si fa direttamente da grancassa deiiani russi. Questa non è informazione. È avanspettacolo di bassa qualità”. Lo dichiara Maria Saeli, tesoriere di Più Europa.

Advertising

InOndaLa7 : Il commento del senatore @matteorenzi sul conflitto in #Ucraina e sul ruolo dell’#Europa - fattoquotidiano : Prodi: “Pace in Ucraina? Bisogna far presto, il rischio è che Europa e Stati Uniti si dividano ancora di più” - diMartedi : #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della e… - RiccardoMascet1 : RT @fortnardelli: Viktor Orban risponde a Zelensky : “Non mi interessano gli USA e l'Ucraina. Sono ungherese di nazionalità e non voglio pe… - Marinotoma : RT @fortnardelli: Viktor Orban risponde a Zelensky : “Non mi interessano gli USA e l'Ucraina. Sono ungherese di nazionalità e non voglio pe… -