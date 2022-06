Ucraina, Di Maio “Continuiamo a lavorare per escalation diplomatica” (Di lunedì 6 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi continueremo a lavorare per la pace, continueremo a lavorare per un'escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in due: l'Ucraina ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi, ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un convegno. “Fino ad ora – spiega – tutti gli aiuti che abbiamo dato all'Ucraina, anche sul piano militare, si sono basati su una risoluzione del Parlamento, ma soprattutto sul principio di legittima difesa. Io ricordo che la Russia sta continuando ad avanzare in un paese che non è la Russia e lo sta facendo con i carri armati, lo sta facendo con le armi. Gli ucraini si stanno solo difendendo”.“Ci sono degli effetti devastanti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi continueremo aper la pace, continueremo aper un', ma per volere la pace bisogna essere in due: l'ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi, ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, a margine di un convegno. “Fino ad ora – spiega – tutti gli aiuti che abbiamo dato all', anche sul piano militare, si sono basati su una risoluzione del Parlamento, ma soprattutto sul principio di legittima difesa. Io ricordo che la Russia sta continuando ad avanzare in un paese che non è la Russia e lo sta facendo con i carri armati, lo sta facendo con le armi. Gli ucraini si stanno solo difendendo”.“Ci sono degli effetti devastanti ...

