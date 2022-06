Ucraina | ad agosto ricomincia il campionato | c’è l’ok di Zelensky

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il calcio insi appresta a tornare all’ordine del giorno: ad, infatti, ricomincerà ilAdil calcio tornerà protagonista in. Come riportato da Associated Press, infatti, è arrivato anche il via libera da parte del presidente Volodimir. Queste le parole Andriy Pavelko, presidente della Federazione. LE PAROLE – «Il calcio può aiutare le persone a pensare al futuro, ha un potere importante. Oggi sono dell’umore peggiore, quindi abbiamo deciso con il presidente di riprendere ilad. A tutti i livelli: le due divisioni pro e il torneo femminile. Ho informato Infantino e Ceferin, abbiamo il loro sostegno. Parleremo con consiglio militare e governo per capire ...

Il calcio insi appresta a tornare all'ordine del giorno: ad, infatti, ricomincerà il campionato Adil calcio tornerà protagonista in. Come riportato da Associated Press, infatti, è arrivato anche il via libera da parte del presidente Volodimir Zelensky. Queste le parole Andriy ...... Le vicissitudine a cui è andato incontro l'Ucraina negli ultimi mesi hanno portato a un'interruzione della vita, per come era conosciuta prima. Tra le varie sospensioni, c'è stata quella del campionat ...