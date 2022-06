Tutti pazzi per Gnonto: 3 club di Serie A su di lui! (Di lunedì 6 giugno 2022) La partita di sabato sera di Nations League ha riservato non poche sorprese agli uomini di Roberto Mancini e al tifo azzurro. 1-1 che lascia presagire buone sensazioni per il futuro di questa squadra che ha risposto dopo la sconfitta umiliante contro l’Argentina per 3-0. L’atteggiamento degli azzurri è stato sorprendente per molti e molti giocatori si sono messi in luce. Degnand Wilfried Gnonto ItaliaIn particolare un ragazzino diciottenne scuola Inter, Willy Gnonto, di proprietà dello Zurigo, entrato intorno al 60esimo minuto del secondo tempo, ha messo in luce una prestazione di tutto rispetto fornendo l’assist a Lorenzo Pellegrini dell’1-0 e creando tantissimi grattacapi alla retroguardia tedesca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , il ragazzino dello Zurigo è ormai diventato un obiettivo di moltissime squadre, e il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) La partita di sabato sera di Nations League ha riservato non poche sorprese agli uomini di Roberto Mancini e al tifo azzurro. 1-1 che lascia presagire buone sensazioni per il futuro di questa squadra che ha risposto dopo la sconfitta umiliante contro l’Argentina per 3-0. L’atteggiamento degli azzurri è stato sorprendente per molti e molti giocatori si sono messi in luce. Degnand WilfriedItaliaIn particolare un ragazzino diciottenne scuola Inter, Willy, di proprietà dello Zurigo, entrato intorno al 60esimo minuto del secondo tempo, ha messo in luce una prestazione di tutto rispetto fornendo l’assist a Lorenzo Pellegrini dell’1-0 e creando tantissimi grattacapi alla retroguardia tedesca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , il ragazzino dello Zurigo è ormai diventato un obiettivo di moltissime squadre, e il ...

