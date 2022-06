Tutti i numeri dell'election day del 12 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Tutto in un giorno. Dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Domenica prossima, 12 giugno, sarà l'election day per i cinque referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dai Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamati alle urne per le amministrative sono più di 8,8 milioni. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali, si vota in 978 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo). Il 26 giugno sono in programma i ballottaggi nei Comuni con oltre 15mila abitanti dove nessun candidato sindaco sarà riuscito a superare la ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Tutto in un giorno. Dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Domenica prossima, 12, sarà l'day per i cinque referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dai Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamati alle urne per le amministrative sono più di 8,8 milioni. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali, si vota in 978 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo). Il 26sono in programma i ballottaggi nei Comuni con oltre 15mila abitanti dove nessun candidato sindaco sarà riuscito a superare la ...

