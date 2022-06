Turismo e cultura: governare la transizione (Di lunedì 6 giugno 2022) Il nuovo modello di sviluppo durante e dopo la pandemia deve basarsi su una forte capacità dei territori di organizzare un’offerta integrata. A che punto siamo in Lombardia nello sviluppo di una nuova cultura di Turismo sostenibile. L’abbiamo chiesto a Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio Turismo e cultura, un binomio inscindibile. La crisi covid in due anni ha generato una trasformazione profonda e nuove sensibilità. Come vede Unioncamere il nuovo modello che sta emergendo? «L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto economico importante sul comparto turistico e su quello culturale in tutto il mondo. Sono stati i primi settori a essere colpiti e probabilmente saranno tra gli ultimi a poter tornare pienamente sui livelli precedenti, a causa del ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 6 giugno 2022) Il nuovo modello di sviluppo durante e dopo la pandemia deve basarsi su una forte capacità dei territori di organizzare un’offerta integrata. A che punto siamo in Lombardia nello sviluppo di una nuovadisostenibile. L’abbiamo chiesto a Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, un binomio inscindibile. La crisi covid in due anni ha generato una trasformazione profonda e nuove sensibilità. Come vede Unioncamere il nuovo modello che sta emergendo? «L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto economico importante sul comparto turistico e su quellole in tutto il mondo. Sono stati i primi settori a essere colpiti e probabilmente saranno tra gli ultimi a poter tornare pienamente sui livelli precedenti, a causa del ...

