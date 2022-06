Tumore colon, nuovo farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. 'Una rivoluzione' (Di lunedì 6 giugno 2022) Nuova cura contro il Tumore al colon . A 12 persone è stato somministrato un nuovo farmaco , un anticorpo monoclonale (si chiama Dostarlimab) e la lesione tumorale è scompars. E senza necessità di ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Nuova cura contro ilal. A 12 persone è stato somministrato un, un anticorpo monoclonale (si chiama Dostarlimab) e la lesione tumorale è scompars. Enecessità di ...

Advertising

Naty88832250 : RT @ilmessaggeroit: #tumore colon, nuovo #farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. «Una rivoluzione» - Sonnhyboi : RT @ilmessaggeroit: #tumore colon, nuovo #farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. «Una rivoluzione» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #tumore colon, nuovo #farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. «Una rivoluzione» - MariaTe91907254 : RT @ilmessaggeroit: #tumore colon, nuovo #farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. «Una rivoluzione» - AnnaritaNinni : RT @ilmessaggeroit: #tumore colon, nuovo #farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. «Una rivoluzione» -