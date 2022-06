(Di lunedì 6 giugno 2022) In seguito all’incidente verificatosi in galleria a Roma, i disagi continueranno ancora un po'. Con file interminabili e problemi per i pendolari

Advertising

LENINVARA : @InfoAtac E una Vergogna tutti i giorni disservizi. Attese infinite e quell annuncio ogni 2 minuti. A causa dei tre… - imdenic : @fsitaliane Treni soppressi, ritardi, disservizi, rete costantemente in manutenzione, ma poi niente cambia…anzi si… -

ilGiornale.it

I peggiorisono stati vissuti ancora una volta dai viaggiatori che si sarebbero dovuti recare in Campania, Puglia e Calabria, con idiretti a Bari e Lecce che hanno toccato anche più ...Ancora lunghe code in stazione per ottenere maggiori informazioni sullo stato deie di ... Si temonoanche nei prossimi giorni, quando numerosi pendolari dovranno recarsi a Roma o nelle ... Treni, disservizi almeno per altri tre giorni Fino alla tarda serata di ieri il nervosismo alla stazione di Roma Termini è stato altissimo. I ritardi e le cancellazioni dei treni si sono ...Rivendicato dal collettivo Killnet. L'attacco scattato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica è stato respinto dai tecnici ...