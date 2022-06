Traffico Roma del 06-06-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione per incidente all’altezza di Corso Francia verso San Giovanni file sulla tangenziale Tra l’olimpico e la Salaria mentre verso il Foro Italico code tra Batteria Nomentana Corso Francia e poi tra la Prenestina e la 24 intenso ilsul Raccordo con filo in carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud mentre in interna tra ottavi e la Salaria in colonna in uscita sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale Tor Cervara fuori il raccordo sull’Aurelia Ci sono code per incidente tra via di Malagrotta e via Pio Spezi in direzione della capitale diversi incidenti anche in città in viale Ciamarra tra via Rizzieri e pietra Sabatini in via di Valcannuta all’incrocio con via Giuseppe Bettiol e poi in via Portuense in prossimità di largo Alessandro toja in ...