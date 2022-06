Tour elettorale in Terra di Lavoro per Arturo Scotto Articolo Uno

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –indiieri, domenica 5 giugno, per, coordinatore nazionale diUno che in questi giorni di campagnaper le amministrative sta girando in lungo e in largo tutto lo stivale. A dare man forte ad Adolfo Villani, candidato sindaco a Capua, che guida un largo fronte civico e progressista compatto, c’erano ieri, oltre a, anche il coordinatore provinciale del partito di Pierluigi Bersani e del Ministro della Salute Roberto Speranza, Alessandro Tartaglione (membro della direzione nazionale del partito e consigliere comunale a Marcianise) ed il consigliere comunale di Caserta Raffaele Giovine.Uno è impegnato a ...

Advertising

apsassano : RT @vcrxxy1234: Il tour elettorale più inutile della nostra storia repubblicana quella, manco a dirlo, di #Giuseppi nei 26 capoluoghi di… - sardo1951 : RT @vcrxxy1234: Il tour elettorale più inutile della nostra storia repubblicana quella, manco a dirlo, di #Giuseppi nei 26 capoluoghi di… - ZaffaranaF : RT @vcrxxy1234: Il tour elettorale più inutile della nostra storia repubblicana quella, manco a dirlo, di #Giuseppi nei 26 capoluoghi di… - Angie35613025 : RT @nikinik64773225: Non si era mai visto un leader politico fare campagna elettorale per un altro partito ?????? Gli zerbini del pd ?? https:/… - GiovanniG1950 : RT @vcrxxy1234: Il tour elettorale più inutile della nostra storia repubblicana quella, manco a dirlo, di #Giuseppi nei 26 capoluoghi di… -

Linkiesta.it

Dalle Cinque stelle ai quattro gatti, quelli che Giuseppe Conte incontra nel suoin giro per l'Italia, già infatti ribattezzato flop. L'ex premier si sogna i bagni di folla di quando era premier. Ora che è solo un leader di un partito allo sbando, con più ...Perché sarà sufficientemente chiaro il risultato politico di questa tornataparziale che ... Anzi, durissima, come il Mont Ventoux per i ciclisti delde France. La coppia dell'... Il dilemma di Conte e il tour elettorale più inutile della storia Dalle Cinque stelle ai quattro gatti, quelli che Giuseppe Conte incontra nel suo tour elettorale in giro per l'Italia, già infatti ribattezzato flop tour. L'ex premier si sogna i bagni di folla di qua ...Nel suo tour elettorale, Nicola Fratoianni ha fatto tappa a Giovinazzo, durante un momento conviviale organizzato dal suo partito, Sinistra Italiana. Ad aprire la serata è stato Nando Depalo, ...