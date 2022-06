Torta cioccolato fondente: irresistibile, al profumo d’arancia! (Di lunedì 6 giugno 2022) Niente uova, niente burro, niente latte per questa Torta cioccolato fondente al profumo d’arancia! Strepitoso, vero?! E le buone notizie non finiscono qui: questo dolce è anche facilissimo da realizzare e si prepara in baleno. Delizioso per quel suo sapore intenso, ma agrumato che lo rende piacevolissimo d’estate. Scegliete solo prodotti di altissima qualità, cioccolato fondente al 75% e arancia non trattata. I vostri ospiti resteranno a bocca aperta e vi sommergeranno di complimenti. Procuratevi, quindi: cioccolato fondente, 80 g zucchero, 120 g farina di tipo 00, 160 g olio di semi, 60 ml succo d’arancia, 220 ml arancia bio, 1 solo la scorza lievito in polvere per dolci, 8 g (½ bustina) E ora al lavoro, curiose di sapere come fare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 6 giugno 2022) Niente uova, niente burro, niente latte per questaalStrepitoso, vero?! E le buone notizie non finiscono qui: questo dolce è anche facilissimo da realizzare e si prepara in baleno. Delizioso per quel suo sapore intenso, ma agrumato che lo rende piacevolissimo d’estate. Scegliete solo prodotti di altissima qualità,al 75% e arancia non trattata. I vostri ospiti resteranno a bocca aperta e vi sommergeranno di complimenti. Procuratevi, quindi:, 80 g zucchero, 120 g farina di tipo 00, 160 g olio di semi, 60 ml succo d’arancia, 220 ml arancia bio, 1 solo la scorza lievito in polvere per dolci, 8 g (½ bustina) E ora al lavoro, curiose di sapere come fare ...

