Torneo 8 Nazioni | Bollini | “Siamo attrezzati per la Polonia”

La Nazionale Under 20 è pronta a fare il suo esordio al Torneo 8 Nazioni contro i pari età della Polonia. "Quella dello scorso anno è stata un'esperienza emozionante– afferma il tecnico Alberto Bollini – perché Siamo riusciti a creare un'armonia in un gruppo così eterogeneo, considerando che nella squadra hanno ruotato giocatori provenienti dalla Primavera, dalla Serie B e C. L'elemento caratteriale è stato determinante per creare le sinergie che hanno reso il nostro gioco vincente. È grazie a questo che nelle 7 partite disputate Siamo riusciti a mettere in campo la nostra proposta di gioco, raggiungendo per lunghi tratti delle gare il dominio del campo. Il riscontro del pubblico, poi, è stato entusiasmante: ricordo ancora la partita giocata contro la Germania ad Ascoli con lo ...

