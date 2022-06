TORNA LA TRUFFA EMAIL POSTE ITALIANE : “Il nuovo pacco arrivato non può essere consegnato” (Di lunedì 6 giugno 2022) TORNA LA TRUFFA EMAIL POSTE ITALIANE : “Il tuo pacco non può essere consegnato”Attenzione perchè in queste ore è in corso una nuova campagna di finte EMAIL che sembrerebbero provenire da POSTE ITALIANE. Non fare click sul link di istruzioni e cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle POSTE. Ecco il testo completo : Gentile cliente, Il tuo nuovo pacco arrivato non può essere consegnato il 04/06 perché le tasse doganali non sono state pagate. Seguire le istruzioni ( LINK PERICOLOSO ) Cordiali saluti, La squadra delle ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 6 giugno 2022)LA: “Il tuonon può”Attenzione perchè in queste ore è in corso una nuova campagna di finteche sembrerebbero provenire da. Non fare click sul link di istruzioni e cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle. Ecco il testo completo : Gentile cliente, Il tuonon puòil 04/06 perché le tasse doganali non sono state pagate. Seguire le istruzioni ( LINK PERICOLOSO ) Cordiali saluti, La squadra delle ...

