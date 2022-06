Torino | Vagnati va all’attacco di Praet | nuovi contatti con il Leicester

Advertising

Spezia_1906 : ??Il #Torino ha messo nel mirino Giulio #Maggiore ©? ??il capitano dello #Spezia è un vecchio pallino di #Vagnati ?? - Gianlu77Gian : #Bremer in tendenza: vendere ad una big, solo cash no contropartite (causa ingaggi monstre) e infine % su futura ri… - infoitsport : Torino, Vagnati ci prova per Strefezza del Lecce: i dettagli -

Non c'è più alcun mistero sull'interesse delper Strefezza. Anzi i contatti sembrano essere ... La strada era in discesa poiché, responsabile dell'area tecnica granata, lo aveva avuto ...Idee, soldi e rapidità, dicevamo: in casail primo elemento lo deve portare Davide, incaricato di scovare in giro per il mondo i calciatori necessari a Ivan Juric per provare a ...Dai club italiani a quelli esteri, tante le piste che si potrebbero aprire per il brasiliano dovesse iniziare il giro di difensori ...Questi due subito", titola in apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che dedica la propria prima pagina a Pogba e Di Maria, i due grandi obiettivi di mercato della Juventus. Summit ...