Torino | torna libero il ragazzo ripreso con il machete in mano | «La vittima ero io» – Il video

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il giudice Piergiorgio Balestretti ha accolto la richiesta di scarcerazione: Hamza Zarir ildi 28 anni di origine marocchina che il 1° giugno è stato avvistato nel quartiere Aurora dimentre inseguiva un altrocon unin. Al momento per Zarir è stato disposto solo l’obbligo di firma. La decisione è arrivata dopo che in tribunale sono state ascoltate alcune testimonianze. Dal momento dell’arresto Zarir si è sempre difeso spiegando di essere una. Secondo la versione fornita dalle immagini delche è circolato sui social sarebbero state interpretate male. Zarir infatti avrebbe raccolto ilda terra dopo essere stato attaccato da un gruppo di spacciatori, il ...

Aveva rincorso un connazionale brandendo un machete , filmato da alcuni passanti mentre seminava spavento nel quartiere Aurora di. La polizia lo aveva arrestato con l'accusa di lesioni aggravate , ma ora Hamza Zarir è stato tornato libero. Il giudice Piergiorgio Balestretti ha infatti accolto la richiesta del suo ......