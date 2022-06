Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Mazzetti-Chelli-Spinella, l’Italia è terza nella gara a squadre di pistola automatica (Di lunedì 6 giugno 2022) l’Italia saluta la terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, svoltasi in quel di Baku, con un podio. Il trio composto da Riccardo Mazzetti, Tommaso Chello e Massimo Spinelli si è infatti classificato al terzo posto nella gara a squadre maschile di pistola automatica dai 25m. Dopo una più che buona qualifica, gli azzurri, che hanno messo a referto il quarto punteggio assoluto, si sono presentati al Bronze Medal Match per la sfida alla Polonia. Un testa a testa contro il team formato da Klimek, Daniluk e Miliwek equilibratissimo e emozionante risolto 18-16 dai rappresentanti tricolori all’ultima manche di Tiro, con una ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022)saluta latappa delladeldi, svoltasi in quel di, con un podio. Il trio composto da Riccardo, Tommaso Chello e Massimo Spinelli si è infatti classificato al terzo postomaschile didai 25m. Dopo una più che buona qualifica, gli azzurri, che hanno messo a referto il quarto punteggio assoluto, si sono presentati al Bronze Medal Match per la sfida alla Polonia. Un testa a testa contro il team formato da Klimek, Daniluk e Miliwek equilibratissimo e emozionante risolto 18-16 dai rappresentanti tricolori all’ultima manche di, con una ...

Advertising

LuxAndCrypto : @1intollerante Tiro a segno arma corta ?? - danielamarch8 : RT @rami555555555: Un solo stato c'è già da più di 50 anni e non mi pare funzioni, visto che gli Israeliani occupano casa d'altri, bombarda… - Marco53853560 : @matteosalvinimi In quello sotto c'era il tiro a segno gratis? - rami555555555 : Un solo stato c'è già da più di 50 anni e non mi pare funzioni, visto che gli Israeliani occupano casa d'altri, bom… - sportli26181512 : NBA, Jayson Tatum assicura: 'Ho già avuto serate storte al tiro: so come reagire': Tra l'anno scorso e quest'anno,… -