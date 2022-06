(Di lunedì 6 giugno 2022) Debutta lunedì 6 giugno 2022 Tg1, ilprogetto di Rai 1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. Si comincia alle 6:30 con la rassegna stampa a cura dei conduttori del Tg1 e a seguire la prima edizione del Telegiornale. TG1: SENIO BONINI E ISABELLA ROMANO Notizie, attualità e approfondimento proseguiranno anche dalle 7:10 alle 9 nello spazio che sarà condotto da Senio Bonini e Isabella Romano, i due giornalisti già impegnati nella conduzione degli Speciali sulla guerra in Ucraina le scorse settimane. Ilprogetto si avvarrà della competenza della redazione del Tg1, grazie al lavoro di redattori, corrispondenti, inviati, e potrà contare anche sull’esperienza di autori e giornalisti della direzione del Daytime che debutta proprio in questo palinsesto estivo. UNO...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Tg1 Mattina e Unomattina Estate: dal 6 giugno il nuovo buongiorno di Rai 1 - dariosardone : RT @bubinoblog: TG1 MATTINA E UNOMATTINA ESTATE: IL NUOVO BUONGIORNO ALL'ITALIA FIRMATO RAI1 - nonconsentito : Ma il titolo del nuovo programma di Rai1 '#TgUnomattina' cosa sta a significare? Il TG1 Mattina delle 8? Oppure Tg… - SilCap78 : RT @bubinoblog: TG1 MATTINA E UNOMATTINA ESTATE: IL NUOVO BUONGIORNO ALL'ITALIA FIRMATO RAI1 - lifestyleblogit : Tg1 Mattina e Unomattina Estate: dal 6 giugno il nuovo buongiorno di Rai 1 - -

...di Catanzaro Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri intervistato dalha ... "Posso anche finire qui la mia carriera, posso anche finire domani, ma di certo non scendo a ...Debutta lunedì 6 giugno, il nuovo progetto delladi Rai1 che nasce dalla collaborazione trae Daytime. Si comincia alle ore 6.30 con la rassegna stampa a cura di un volto delper poi proseguire ...Maria Soave, giornalista del Tg1 e conduttrice di 'Uno Mattina Estate' nell'intervista per la rubrica 'Raccontare la Comunicazione' ...Debutta domani la rivoluzione nel mattino di Rai1, alle prese con ascolti mai così bassi. Lo spazio si sdoppia: nelle prima parte del mattino più spazio alle news, nella seconda all’infotainment e all ...