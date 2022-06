Tesla - La Giga Press del Cybertruck è unaltra eccellenza italiana (Di lunedì 6 giugno 2022) Da qualche giorno l'Idra Group di Travagliato (Brescia), un'azienda di fama mondiale specializzata in grandi macchinari industriali, sta mostrando sui propri canali social il suo nuovo prodotto di punta, la Giga Press da 9.000 tonnellate. Accreditata come la più grande Pressa al mondo, dà vita con un unico stampo a elementi di grandi dimensioni ed è destinata a produrre la scocca del nuovo Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico che vedremo uscire nel 2023 dalla nuova Gigafactory del Texas. Collaudata collaborazione. La conferma arriva dallo stesso Elon Musk, che ha commentato su Twitter un video del maestoso macchinario: Cybertruck body, il suo breve tweet. Del resto, l'azienda californiana impiega già altre Presse dell'Idra Group nei propri ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 giugno 2022) Da qualche giorno l'Idra Group di Travagliato (Brescia), un'azienda di fama mondiale specializzata in grandi macchinari industriali, sta mostrando sui propri canali social il suo nuovo prodotto di punta, lada 9.000 tonnellate. Accreditata come la più grandea al mondo, dà vita con un unico stampo a elementi di grandi dimensioni ed è destinata a produrre la scocca del nuovo, il pick-up elettrico che vedremo uscire nel 2023 dalla nuovafactory del Texas. Collaudata collaborazione. La conferma arriva dallo stesso Elon Musk, che ha commentato su Twitter un video del maestoso macchinario:body, il suo breve tweet. Del resto, l'azienda californiana impiega già altree dell'Idra Group nei propri ...

Advertising

infoiteconomia : Pronta un'altra Giga Press italiana per Tesla: la più grande al mondo, serve per l'esoscheletro di Cybertruck - show_youre : @ilpost [correzione] Signori, riguardo al secondo paragrafo con Tesla: la denominazione “Giga” in Gigafactory è sta… - LouisGermainde : La super Giga Press per 'stampare' il Cybertruck è impressionante - InvestingItalia : Tesla, la Giga Shanghai si prepara a tornare a pieno ritmo - - Ana02156518 : @Tesmanian_com Bravo Tesla Giga Shanghai??????????????? TESLA FOREVER BY Elon & Dragana???? -