Terremoto | lieve scossa nel foggiano Stamattina anche un forte sisma | epicentro la costa albanese

Advertising

NoiNotizie : #Terremoto: lieve scossa nel foggiano #Foggia - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Terremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa avvertita dai residenti | - nordest24 : Veneto, lieve scossa di terremoto nel bellunese ?? ULTIM'ORA - mgrazialella : @viatori69 @AntonellaCaret2 @NelAlici Io del 67 l’ho fatto col botto (lieve scossa di terremoto durante il dettato) ?? - davidedinoia : #terremotomarche ore 17.34 lieve scossa terremoto. -

Il Megafono dei Cinque Reali Siti

L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa didi ... Si è trattato di una scossa dientità, non sono state registrate repliche successive di magnitudo ...... sabato 4 giugno 2022, una scossa didi magnitudo 2.4 a Montegallo , in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 24 chilometri. Il sisma, diintensità e che quindi non è stato ... Terremoto a Stornara, lieve scossa avvertita in mattinata: i dati del sisma Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato in Albania, al largo della costa settentrionale, alle ore 6.16. La scossa, al confine con il Montenegro, è stata avvertita anche ...Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 6 km SE Stornara (FG), il06-06-2022 05:11:07 (UTC) 2 ore, 15 minuti fa06-06-2022 07:11:07 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche (l ...