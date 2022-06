Tennis femminile, non solo la King Cup. L’Italia dei piccoli passi si riscopre finalmente competitiva (Di lunedì 6 giugno 2022) Fino a un anno e mezzo fa e poco più, stanti tutte le vicende che hanno segnato il post-2016 del Tennis femminile, qui L’Italia aveva raccolto poco. C’erano stati, sì, i quarti di finale di Camila Giorgi a Wimbledon, ma erano arrivati in mezzo a una lunga sequela di risultati che faticavano ad arrivare, di seconde settimane che non arrivavano negli Slam. Poi, improvvisamente, praticamente dal nulla, Martina Trevisan ha raggiunto i quarti a Parigi nell’ottobre 2020. Uno Slam strano, certo, che poi è anche quello che ha segnato l’inizio dell’epopea di Iga Swiatek. Ma da lì anche la toscana ha tratto molto. Ha sofferto parecchio di lì fino a oltre metà 2021, quando faceva fatica a vincere partite, ma pian piano si è ripresa e ha raccolto tutto con gli interessi, chiamati semifinale al Roland Garros, un obiettivo che pareva impossibile ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Fino a un anno e mezzo fa e poco più, stanti tutte le vicende che hanno segnato il post-2016 del, quiaveva raccolto poco. C’erano stati, sì, i quarti di finale di Camila Giorgi a Wimbledon, ma erano arrivati in mezzo a una lunga sequela di risultati che faticavano ad arrivare, di seconde settimane che non arrivavano negli Slam. Poi, improvvisamente, praticamente dal nulla, Martina Trevisan ha raggiunto i quarti a Parigi nell’ottobre 2020. Uno Slam strano, certo, che poi è anche quello che ha segnato l’inizio dell’epopea di Iga Swiatek. Ma da lì anche la toscana ha tratto molto. Ha sofferto parecchio di lì fino a oltre metà 2021, quando faceva fatica a vincere partite, ma pian piano si è ripresa e ha raccolto tutto con gli interessi, chiamati semifinale al Roland Garros, un obiettivo che pareva impossibile ed ...

