Tennis: è morto Gianni Clerici, lo Scriba (Di lunedì 6 giugno 2022) Aveva 91 anni. Dovremo abituarci a parlare di lui al passato, e sarà difficile per tanti. Gianni Clerici non c’è più: è morto, a 91 anni, a Bellagio. Lo ha reso noto al mondo l’ex direttore de La Repubblica Mario Calabresi con un tweet che così lo ricorda: “Un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare tutto. (Un giorno mi portò con lui a Wimbledon e mi insegnò che il vero spettacolo erano i picnic sull’erba con fragole e panna). Buon viaggio Maestro“. Solo lo scorso gennaio Nicola Pietrangeli aveva raccontato di come un ictus lo aveva colpito pochi mesi prima, e parlando in modo commosso di come la situazione, per lui, non fosse così serena. Con Clerici se ne va un pezzo enorme del giornalismo Tennistico italiano, ma non solo. Giocatore, scrittore, poeta, ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Aveva 91 anni. Dovremo abituarci a parlare di lui al passato, e sarà difficile per tanti.non c’è più: è, a 91 anni, a Bellagio. Lo ha reso noto al mondo l’ex direttore de La Repubblica Mario Calabresi con un tweet che così lo ricorda: “Un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare tutto. (Un giorno mi portò con lui a Wimbledon e mi insegnò che il vero spettacolo erano i picnic sull’erba con fragole e panna). Buon viaggio Maestro“. Solo lo scorso gennaio Nicola Pietrangeli aveva raccontato di come un ictus lo aveva colpito pochi mesi prima, e parlando in modo commosso di come la situazione, per lui, non fosse così serena. Conse ne va un pezzo enorme del giornalismotico italiano, ma non solo. Giocatore, scrittore, poeta, ...

