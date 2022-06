Tennis, da Intesa 12 borse di studio per i giovani talenti di famiglie meno abbienti (Di lunedì 6 giugno 2022) I Tennis Foundation lancia il bando per Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions 2022-23, un programma di borse di studio di alta preparazione Tennistica, formazione didattica e offerta agonistica internazionale dedicato ai giovani talenti appartenenti alle famiglie meno abbienti. L’opportunità – ovvero 12 borse di studio – è dedicata a tutte le ragazze e i ragazzi residenti in Italia nati nel 2008 e 2009. L’obiettivo è fornire un sostegno concreto a chi ha capacità e attitudine con la racchetta in mano ma non le possibilità economiche per provarci veramente. Il nuovo piano di borse di studio 2022-23, che prende il nome dal ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) IFoundation lancia il bando perSanpaolo Assicura LittleChampions 2022-23, un programma dididi alta preparazionetica, formazione didattica e offerta agonistica internazionale dedicato aiappartenenti alle. L’opportunità – ovvero 12di– è dedicata a tutte le ragazze e i ragazzi residenti in Italia nati nel 2008 e 2009. L’obiettivo è fornire un sostegno concreto a chi ha capacità e attitudine con la racchetta in mano ma non le possibilità economiche per provarci veramente. Il nuovo piano didi2022-23, che prende il nome dal ...

