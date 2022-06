Tennis: Bertolucci ricorda Clerici, 'rispetto e considerazione alla base del nostro rapporto' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - "Non ci siamo mai amati, abbiamo avuto idee diverse su molte cose ma il rispetto e la considerazione sono sempre stati al primo posto nei nostri rapporti. Ciao vecchio scriba. Ciao Gianni". Così l'ex azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci, ricorda su Twitter Gianni Clerici, ex Tennista e giornalista scomparso oggi all'età di 91 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - "Non ci siamo mai amati, abbiamo avuto idee diverse su molte cose ma ile lasono sempre stati al primo posto nei nostri rapporti. Ciao vecchio scriba. Ciao Gianni". Così l'ex azzurro di Coppa Davis Paolosu Twitter Gianni, exta e giornalista scomparso oggi all'età di 91 anni.

Advertising

Gazzetta_it : L’intervento di Paolo Bertolucci: “Mai visto un lottatore come Rafa, così è entrato nell’Olimpo del tennis” #Nadal - la_vancy : RT @Gazzetta_it: L’intervento di Paolo Bertolucci: “Mai visto un lottatore come Rafa, così è entrato nell’Olimpo del tennis” #Nadal https:/… - juanda2804 : RT @Gazzetta_it: L’intervento di Paolo Bertolucci: “Mai visto un lottatore come Rafa, così è entrato nell’Olimpo del tennis” #Nadal https:/… - VELOSPORT1960 : - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L’intervento di Paolo Bertolucci: “Mai visto un lottatore come Rafa, così è entrato nell’Olimpo del tennis” #Nadal https:/… -