Tennis, ATP 500 Queen’s: due azzurri iscritti al tabellone principale, Matteo Berrettini difende il titolo! (Di lunedì 6 giugno 2022) Comincia ufficialmente in questi giorni la breve stagione Tennistica sull’erba, con i consueti tornei di preparazione in vista di Wimbledon 2022 (che quest’anno non assegnerà punti per il ranking e non vedrà la partecipazione dei giocatori russi e bielorussi). Dal 13 al 19 giugno uno dei due eventi ATP in calendario è il 500 del Queen’s, vinto nel 2021 dall’azzurro Matteo Berrettini. Il 26enne romano, reduce da un lungo stop per un infortunio alla mano destra e atteso proprio questa settimana al rientro nel circuito in quel di Stoccarda, è iscritto al torneo londinese che scatterà lunedì prossimo e quindi proverà a difendere il titolo. Presente nell’entry list anche Lorenzo Sonego, protagonista di un positivo Roland Garros in cui si è fermato al terzo turno trascinando il futuro finalista norvegese ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Comincia ufficialmente in questi giorni la breve stagionetica sull’erba, con i consueti tornei di preparazione in vista di Wimbledon 2022 (che quest’anno non assegnerà punti per il ranking e non vedrà la partecipazione dei giocatori russi e bielorussi). Dal 13 al 19 giugno uno dei due eventi ATP in calendario è il 500 del, vinto nel 2021 dall’azzurro. Il 26enne romano, reduce da un lungo stop per un infortunio alla mano destra e atteso proprio questa settimana al rientro nel circuito in quel di Stoccarda, è iscritto al torneo londinese che scatterà lunedì prossimo e quindi proverà are il titolo. Presente nell’entry list anche Lorenzo Sonego, protagonista di un positivo Roland Garros in cui si è fermato al terzo turno trascinando il futuro finalista norvegese ...

