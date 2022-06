Tennis | Alcaraz su Nadal | “Ha mille vite | alla mia età aveva già vinto un Roland Garros”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Carloscommenta, intervistato da Marca, la straordinaria vittoria di Rafaelal2022, queste le sue parole: “Rafa hamia etàgiàun, sono un po’ in ritardo potremmo dire (afferma ridendo)”. Sui prossimi impegni in stagione, invece,dichiara: “Non so se sarò al Queen’s per preparami a Wimbledon o mi presenterò direttamente per lo Slam inglese”. SportFace.

