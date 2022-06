Tap: Bellanova, 'da M5S clima infame, fake news quotidiane' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Hanno creato un clima infame distribuendo fake news ogni giorno. Siamo stati indicati come nemici del popolo. Mi hanno e ci hanno coperto di insulti. Spesso ci si chiede come mai questo Paese abbia bucato gli appuntamenti con il futuro. La risposta è tutta qui, in questo video". Così Teresa Bellanova di Iv su twitter postando un video di Barbara Lezzi contro la Tap. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Hanno creato undistribuendoogni giorno. Siamo stati indicati come nemici del popolo. Mi hanno e ci hanno coperto di insulti. Spesso ci si chiede come mai questo Paese abbia bucato gli appuntamenti con il futuro. La risposta è tutta qui, in questo video". Così Teresadi Iv su twitter postando un video di Barbara Lezzi contro la Tap.

Advertising

meb : Oggi tutti a riflettere su come fare nuovi impianti per il #gas. Ma nessuno ricorda più la campagna elettorale dei… - mario_bontempo : RT @meb: Oggi tutti a riflettere su come fare nuovi impianti per il #gas. Ma nessuno ricorda più la campagna elettorale dei grillini nel 20… - Serrotto : RT @meb: Oggi tutti a riflettere su come fare nuovi impianti per il #gas. Ma nessuno ricorda più la campagna elettorale dei grillini nel 20… - RobertoSignore7 : RT @meb: Oggi tutti a riflettere su come fare nuovi impianti per il #gas. Ma nessuno ricorda più la campagna elettorale dei grillini nel 20… - Pasquino70 : @meb Pensa che nel 2018 voi la campagna elettorale la facevate con il pd per poi tradirlo e il tap era contestato anche dalla Bellanova -