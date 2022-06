Taekwondo | Grand Prix Roma 2022 | Italia | la certezza si chiama Simone Alessio Smiraglia in crescita Le indicazioni per il futuro

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la conclusione del World, tenutosi dal 3 al 5 giugno in quel del Foro Italico, è tempo di bilanci. Come sono andate le cose in casae quali sono leemerse dalla tre-giorni capitolina che ha visto sul tatami ben 14 azzurri? Laassoluta in questo momento si(-80 kg): il classe 2000 dal post Olimpiade, quando partì bene salvo poi fermarsi nei quarti di finale, non sbaglia più un colpo. Ha vinto al French Open, al Sofia Open, agli Europei di Manchester di qualche settimana fa e ora anche nella capitale. Al momento è sicuramente uno dei top assoluti della sua categoria, nel mirino ha già messo, seppur in lontananza i ...

Advertising

taekwondofita : RT @fiammerosse_vvf: Sabato 5 giugno Simone Alessio ha conquistato la medaglia d'oro al Grand Prix di taekwondo di Roma. A due settimane da… - taekwondofita : RT @Italpress: L’azzurro Alessio è d’oro nel Roma Grand Prix di taekwondo - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#TAEKWONDO, GRAND PRIX ROMA 2022?? @SimoneAlessio22 di @taekwondofita @ItaliaTeam_it vince nella categoria -80 kg m;… - CDNewsCalabria : Taekwondo: il calabrese Alessio campione d’Europa vince il Grand Prix Roma - taekwondofita : RT @ansacalciosport: Taekwondo; Cozzoli, 'Grand Prix, presenze da record'. 'Foro Italico al centro dello sport internazionale' | #ANSA http… -

ROMA " Chiusura con festa azzurra, al Foro Italico, per il RomaPrix di. Il livornese Simone Alessio, dei Vigili del Fuoco, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria - 80 kg. L'azzurro, campione d'Europa in carica, ha fatto sua la gara senza ...Nell'ultima giornata del WorldRomaPrix 2022 per l'Italia arriva la massima soddisfazione possibile. Simone Alessio infatti, laureatosi campione d'Europa poche settimane fa a Manchester, ha confermato il suo ...Dopo la conclusione del World Taekwondo Roma Grand Prix 2022, tenutosi dal 3 al 5 giugno in quel del Foro Italico, è tempo di bilanci. Come sono andate le cose in casa Italia e quali sono le indicazio ...2' di lettura 04/06/2022 - ROMA (ITALPRESS) – Nella suggestiva cornice del Foro Italico grande successo per il Grand Prix di Roma, evento di taekwondo che assegna punti utili per la qualificazione all ...