Tacconi si è operato | presto l’inizio della riabilitazione Ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 giugno 2022)è statoper l’ex portiereJuventus. Lesulle sue condizioni Arrivano aggiornamenti molto importanti sulle condizioni dell’ex portiere Stefano. L’ex giocatore è stato sottoposto a un nuovo intervento presso l’ospedale di Alessandria, come sottolineato dal direttorestruttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera. DICHIARAZIONI – «Abbiamo eseguito questa mattina un intervento per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo ...