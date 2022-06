(Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris annunciano la nascita di, il nuovodel Sistema, e scendono in campo contro l’deidi prodotti delnell’ambiente e per il corretto smaltimento degli stessi.I principali player del settore delhanno deciso, infatti, di unire le loro forze a seguito dell’entrata in vigore degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri dei prodotti del. “I soci fondatori disono orgogliosi di presentare oggi ...

Advertising

Il Denaro

196 di attuazione della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri dei prodotti del. "I soci fondatori diCare ...196 di attuazione della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri dei prodotti del. "I soci fondatori diCare ... Tabacco, Erion Care primo consorzio per prevenire abbandono rifiuti - Ildenaro.it MILANO (ITALPRESS) – BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris annunciano la nascita di Erion Care, il nuovo consorzio del Sistema Erion, e scendono in campo contro l’abbandono dei rifiut ...Bat, Imperial Brands, Jt International e Philip Morris annunciano la nascita di Erion Care, il nuovo consorzio del Sistema Erion, e scendono in campo contro l’abbandono dei rifiuti di prodotti del tab ...