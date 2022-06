Tabacco, Erion Care primo consorzio per prevenire abbandono rifiuti (Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris annunciano la nascita di Erion Care, il nuovo consorzio del Sistema Erion, e scendono in campo contro l'abbandono dei rifiuti di prodotti del Tabacco nell'ambiente e per il corretto smaltimento degli stessi.I principali player del settore del Tabacco hanno deciso, infatti, di unire le loro forze a seguito dell'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri dei prodotti del Tabacco. “I soci fondatori di Erion Care sono orgogliosi di presentare oggi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris annunciano la nascita di, il nuovodel Sistema, e scendono in campo contro l'deidi prodotti delnell'ambiente e per il corretto smaltimento degli stessi.I principali player del settore delhanno deciso, infatti, di unire le loro forze a seguito dell'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri dei prodotti del. “I soci fondatori disono orgogliosi di presentare oggi ...

