Svelato il teaser di 1899 di Netflix, la nuova serie dai creatori di Dark: trama e cast (Di lunedì 6 giugno 2022) 1899 di Netflix ottiene un primo teaser, rilasciato durante la seconda edizione della Geeked Week, l'evento annuale dello streamer dedicato ai fan dell'intrattenimento geek e aperto proprio da una sessione dedicata alle serie tv lunedì 6 giugno. 1899 di Netflix si presenta come un viaggio epico in cui nulla è come appare: Jantje Friese e Baran bo Odar, i creatori della pluripremiata serie tedesca Dark che ha entusiasmato pubblico e critica in tutto il mondo, hanno realizzato una nuova serie in otto episodi destinata ad essere apprezzata dagli amanti del mistero. Le vicende 1899 di Netflix sono ambientate durante il viaggio di una nave carica di immigrati ...

