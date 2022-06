Advertising

orizzontescuola : Supplenze ATA, proroga contratti per esami di Stato e recupero debiti. Le indicazioni del Ministero [NOTA] - prof_povero : RT @Elizabe37425955: @Fuffellino @Moonlightshad1 Manca il personale tutto, dai dirigenti agli ata. L'unica forma di prevenzione al Covid è… - Elizabe37425955 : @Fuffellino @Moonlightshad1 Manca il personale tutto, dai dirigenti agli ata. L'unica forma di prevenzione al Covid… - ProDocente : Criteri per la proroga delle supplenze ATA: collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico - ProDocente : Proroga supplenze ATA: al momento non riguarda i contratti Covid -

...tribunale per la mancata assegnazione di questa 'voce' stipendiale vale anche per il personale: ...di Treviso che ha accordato una congrua somma pur in presenza di una sola annualità di. ...Si attendono le graduatorie24 mesi dalle quali si attinge per le immissioni in ruolo e le. Punte nella provincia di Milano dove si contano 2.104 posti, di cui 1273 per il profilo ...Il Ministero ha emanato la consueta nota annuale riguardante le proroghe delle supplenze temporanee del personale ATA, dopo il termine delle lezioni. La circolare in questione ricalca sostanzialmente ...Si è in attesa della circolare ministeriale contenente le disposizioni per la proroga delle supplenze del personale ATA oltre il 30 .... Per ciò che riguarda le supplenze brevi e saltuarie si segue qu ...