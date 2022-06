SuperEnalotto | la fortuna bacia Ostia Lido | centrato un “5” da oltre 43 mila euro

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Il Lazio ancora protagonista con il: nel concorso del 4 giugno, come riporta Agipronews, è statoun “5” del valore di 43.807,78. La giocata vincente è stata centrata nel caffè di via Carlo del Greco 83 a. Il Jackpot, intanto, sale a 215,2 milioni di– record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE ...

