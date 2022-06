Superbike | GP Emilia-Romagna 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario a Misano

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) Si torna in azione per quel che riguarda il Mondialee, dopo la gara di Estoril in Portogallo, si sbarca nei nostri confini in vista del Gran Premio dell’, quarto appuntamento della stagione. Si correrà sul tracciato di, in vista di un weekend di capitale importanza per la stagione nel suo complesso, con i primi tre della classe che cercheranno di rafforzare la loro candidatura verso il titolo iridato. Al momento la graduatoria generale è comandata da Alvaro Bautista (Ducati) con 161 punti, contro i 144 di Jonathan Rea (Kawasaki) mentre il campione del mondo in carica, il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), è terzo con 109 e deve iniziare a recuperare terreno. IN TV – Il fine settimana del Gran Premio dell’sarà ...