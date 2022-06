Sul traffico ferroviario sulla Roma-Napoli ci sono ancora enormi ritardi

Leggi su agi

(Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Proseguono ie le cancellazioni dei treni a seguito di quanto avvenuto il 3 giugno, quando la locomotiva di coda di un treno AV è deragliata nei pressi diPrenestina. Secondo Fs, la situazione va decisamente meglio rispetto a ieri e i lavori stanno andando avanti ma i disagiinevitabili. Come però anticipato domenica dall'azienda e dal ministro Giovannini, occorrono tre giorni per ripristinare la situazione. I- viene precisato -nei limiti dei 60 minuti per i treni via Formia e entro i 90 minuti via Cassino. Inoltre alcuni treni compiono aun'unica fermata alla stazione Tiburtina. I disagi - riconosce Fs - nonstati eliminati ma la situazione viene gestita cercando di bilanciare le esigenze del trasporto regionale e ...