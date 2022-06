Studente aggredisce compagni di scuola con spray urticante

Advertising

qn_lanazione : La Spezia, rimproverata perché fuma: studentessa colpisce l’insegnante con un pugno - NazioneLaSpezia : La Spezia, rimproverata perché fuma: colpisce l’insegnante con un pugno - __Naglfar : LISSONE – EXTRACOMUNITARIO AGGREDISCE UNO STUDENTE E LO RAPINA; IDENTIFICATO DAI CC - occhio_notizie : I carabinieri hanno arrestato il 20enne che aveva la sua “base logistica” alla stazione di Lissone -

Corriere

Autrice dell'aggressione, avvenuta in una scuola superiore della città, è una studentessa di sedici anni. Ha chiamato la professoressa nel corridoio e l'ha colpita. Prognosi di dieci giorni per la ...Momenti di tensione sul treno delle Ferrovie Nord nella tratta Albairate - Saronno dove un rapinatore, 20 enne di origine pakistana e residente a Desio, ha aggredito con calci e pugni uno16 enne di Lissone, riuscendo a portargli via lo smartphone e la somma in contanti di 20 euro. L'episodio risale allo scorso febbraio ed è avvenuto all'interno della Stazione Ferroviaria di ... Trento, studente sedicenne accusa il prof: «Colpito con calci e una testata» L’episodio nel giardino del ’Valgimigli’ a Viserba, i ragazzi sono stati aggrediti da uno studente di un’altra scuola. Indaga la Polizia. MANUEL SPADAZZI – Doveva essere una mattinata di festa, per i ...JESI - Ha un nome e un volto l’uomo che ha massacrato di botte madre e figlia sabato pomeriggio in via Montelatiero. E’ uno studente di 18 anni, straniero, identificato ...