Stranger Things 4 raccoglie l'eredità degli horror femministi (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel quarto episodio di Stranger Things 4, Robin scopre che qualcosa può aiutare Max a superare la maledizione di Vecna: mettere la sua canzone preferita. Mentre l'adolescente è in trance, in attesa di subire le malvagità del nuovo cattivo, Lucas ricorda che la sua amica ama Running Up That Hill di Kate Bush. Così la inserisce nelle sue cuffie e Max fugge dal proprio aguzzino al culmine di uno dei momenti più emozionanti dell’intera serie. A parte il boom che la canzone della leggendaria cantante britannica, di cui anche Winona Ryder è una fan sfegatata, ha conosciuto in questi giorni, possiamo affermare che Running Up That Hill è uno dei riferimenti agli anni ‘80 che Stranger Things ha sfruttato meglio nella stesura della propria trama. Un’idea del supervisore musicale della fiction, Nora Felder, che non si limita a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel quarto episodio di4, Robin scopre che qualcosa può aiutare Max a superare la maledizione di Vecna: mettere la sua canzone preferita. Mentre l'adolescente è in trance, in attesa di subire le malvagità del nuovo cattivo, Lucas ricorda che la sua amica ama Running Up That Hill di Kate Bush. Così la inserisce nelle sue cuffie e Max fugge dal proprio aguzzino al culmine di uno dei momenti più emozionanti dell’intera serie. A parte il boom che la canzone della leggendaria cantante britannica, di cui anche Winona Ryder è una fan sfegatata, ha conosciuto in questi giorni, possiamo affermare che Running Up That Hill è uno dei riferimenti agli anni ‘80 cheha sfruttato meglio nella stesura della propria trama. Un’idea del supervisore musicale della fiction, Nora Felder, che non si limita a ...

NetflixIT : La maglietta n.8 di Lucas in Stranger Things 4 è un riferimento al primo numero di maglia dei Lakers di Kobe Bryant. - NetflixIT : Letteralmente noi guardando Stranger Things tutto il weekend. - HeitorIkeno : 02:10 e acabo de constatar que o eddie de stranger things é basicamente o kirk hammett com a personalidade do eddie vedder - romina_diluzio : RT @NetflixIT: La maglietta n.8 di Lucas in Stranger Things 4 è un riferimento al primo numero di maglia dei Lakers di Kobe Bryant. https:/… - David79793413 : RT @NetflixIT: La maglietta n.8 di Lucas in Stranger Things 4 è un riferimento al primo numero di maglia dei Lakers di Kobe Bryant. https:/… -