Stranger Things 4 ha un episodio da 150 minuti… ma la tradizione degli episodi “kolossal” è lunga (Di lunedì 6 giugno 2022) Stranger Things 4 ha debuttato a fine maggio e le reazioni davanti ai nuovi episodi ispirati a Nightmare - Dal profondo della notte sono state contrastanti. Tutti, però, sono d'accordo su una cosa: le nuove puntate sono piuttosto lunghe. Il terzo e più breve di questo gruppo di sette episodi ha una durata di 63 minuti, il che lo rende un'eccezione. La maggior parte si aggira intorno ai 75 minuti, mentre il settimo dura un'ora e 38 minuti (!!). Niente in confronto ai tempi di durata annunciati per il secondo volume della stagione, in uscita a luglio, che vedrà arrivare un episodio di due ore e mezza. A meno che non si consideri il finale di 152 minuti di Sense8, originariamente trasmesso come film a sé stante come una puntata, o il fenomeno norvegese della "Slow TV"(trasmissioni in ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 giugno 2022)4 ha debuttato a fine maggio e le reazioni davanti ai nuoviispirati a Nightmare - Dal profondo della notte sono state contrastanti. Tutti, però, sono d'accordo su una cosa: le nuove puntate sono piuttosto lunghe. Il terzo e più breve di questo gruppo di setteha una durata di 63 minuti, il che lo rende un'eccezione. La maggior parte si aggira intorno ai 75 minuti, mentre il settimo dura un'ora e 38 minuti (!!). Niente in confronto ai tempi di durata annunciati per il secondo volume della stagione, in uscita a luglio, che vedrà arrivare undi due ore e mezza. A meno che non si consideri il finale di 152 minuti di Sense8, originariamente trasmesso come film a sé stante come una puntata, o il fenomeno norvegese della "Slow TV"(trasmissioni in ...

