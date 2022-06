Strage di cattolici in Nigeria, la condanna del Papa: “Un atto di indicibile violenza” (Di lunedì 6 giugno 2022) Città del Vaticano – Un “atto di indicibile violenza”. Così Papa Francesco, in un telegramma di cordoglio inviato a nome del Santo Padre dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin al vescovo di Ondo, monsignor Jude A. Arogundade, definisce l’attacco avvenuto ieri in Nigeria (leggi qui), nella chiesa di San Francesco a Owo nella quale hanno perso la vita, secondo l’ultimo bilancio, circa un centinaio di persone. “Sua Santità – si legge nel telegramma – prega per la conversione di coloro che sono accecati dall’odio e dalla violenza, affinché scelgano invece la via della pace e della rettitudine”. Tra le vittime della Strage ci sono bambini e donne incinte. E’ la denuncia che arriva da Oluwole Ogunmolasuyi, esponente politico nello stato di Ondo, citato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Città del Vaticano – Un “di”. CosìFrancesco, in un telegramma di cordoglio inviato a nome del Santo Padre dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin al vescovo di Ondo, monsignor Jude A. Arogundade, definisce l’attacco avvenuto ieri in(leggi qui), nella chiesa di San Francesco a Owo nella quale hanno perso la vita, secondo l’ultimo bilancio, circa un centinaio di persone. “Sua Santità – si legge nel telegramma – prega per la conversione di coloro che sono accecati dall’odio e dalla, affinché scelgano invece la via della pace e della rettitudine”. Tra le vittime dellaci sono bambini e donne incinte. E’ la denuncia che arriva da Oluwole Ogunmolasuyi, esponente politico nello stato di Ondo, citato ...

