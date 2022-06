Stoccarda su SuperTennis: Sonego al 2°T, oggi tocca a Musetti (live alle 17) (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Lorenzo da Torino, sesta testa di serie, è già negli ottavi. Lorenzo da Carrara affronta il georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding. In tabellone anche Berrettini, seconda testa di serie, al rientro nel tour: per lui esordio direttamente al secondo turno contro il moldavo Albot Leggi su federtennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Lorenzo da Torino, sesta testa di serie, è già negli ottavi. Lorenzo da Carrara affronta il georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding. In tabellone anche Berrettini, seconda testa di serie, al rientro nel tour: per lui esordio direttamente al secondo turno contro il moldavo Albot

