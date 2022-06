“Stella” è la miglior eco imbarcazione del Mediterraneo (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Arbatax Park Resort è stato insignito dall’E&MA, Enviromental & Mobility Association il riconoscimento per la migliore barca ecologica con la storica imbarcazione Stella. Il premio, consegnato durante il Salone Nautico di Venezia, è il riconoscimento per la sapiente operazione di restauro dell’imbarcazione di Peppino e Flavio, due pescatori locali che nel lontano 1964 organizzavano le escursioni per gli ospiti del resort. Non un’imbarcazione qualunque, perché è apparsa anche nel film di Lina Wertmüller, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, ambientato nel Parco Marino di Capo Monte Santo. Stella, questo il nome originario della barca, è stata restaurata utilizzando il legname proveniente dagli alberi del Parco Bellavista, la riserva ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Arbatax Park Resort è stato insignito dall’E&MA, Enviromental & Mobility Association il riconoscimento per lae barca ecologica con la storica. Il premio, consegnato durante il Salone Nautico di Venezia, è il riconoscimento per la sapiente operazione di restauro dell’di Peppino e Flavio, due pescatori locali che nel lontano 1964 organizzavano le escursioni per gli ospiti del resort. Non un’qualunque, perché è apparsa anche nel film di Lina Wertmüller, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, ambientato nel Parco Marino di Capo Monte Santo., questo il nome originario della barca, è stata restaurata utilizzando il legname proveniente dagli alberi del Parco Bellavista, la riserva ...

