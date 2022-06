Stefano Tacconi operato | “l’intervento non è dovuto a una complicanza del suo stato di salute”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 giugno 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di, l’ex portiere della Juventus colpito da un malore. Il 65enne èsottoposto a un nuovo intervento presso l’ospedale di Alessandria, dove è ricoverato a causa di un’emorragia cerebrale.è in ripresa e le prossime settimane saranno fondamentali. Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia, ha svelato gli ultimi dettagli. “Abbiamo eseguito questa mattina un intervento per svincolaredal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a unadel suodi, ma una ...