Stefano Pioli del Milan in vacanza a Pozzallo VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) Pozzallo – Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è in vacanza a Pozzallo. Pioli, il tecnico del Milan, è stato visto al ristorante Zabbatana in riva al mare. Tantissimi i fans che hanno chiesto ed ottenuto una foto con il grande Pioli. Tra questi anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.Stefano Pioli è il tecnico del Milan vincitore del 19° Scudetto e non è mai stato sportivamente più felice di così. Pioli nel Milan ha fatto 77 vittorie in 136 partite da allenatore del Diavolo. Pioli così come altri personaggi famosi ha scelto la provincia di Ragusa per trascorrere qualche giorno di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 6 giugno 2022)(Parma, 20 ottobre 1965) è in, il tecnico del, è stato visto al ristorante Zabbatana in riva al mare. Tantissimi i fans che hanno chiesto ed ottenuto una foto con il grande. Tra questi anche il sindaco di, Roberto Ammatuna.è il tecnico delvincitore del 19° Scudetto e non è mai stato sportivamente più felice di così.nelha fatto 77 vittorie in 136 partite da allenatore del Diavolo.così come altri personaggi famosi ha scelto la provincia di Ragusa per trascorrere qualche giorno di ...

Advertising

chetempochefa : Celebriamo Stefano Pioli e il suo @acmilan a #CTCF con questo video ???? - gippu1 : Tutti gli allenatori italiani che hanno vinto un trofeo in questa stagione sono nati in Emilia: Carlo Ancelotti (Re… - chetempochefa : Il mister Stefano Pioli ci mostra il tatuaggio sul 19° scudetto dell'@ACMilan ???? #CTCF - quotidianodirg : #Pozzallo – #StefanoPioli (Parma, 20 ottobre 1965) è in #vacanza a Pozzallo. Pioli, il tecnico del #Milan, è stato… - Milanosportiva : Domenico Berardi ha chiesto al Sassuolo di essere ceduto in questa sessione di mercato estiva. Sul giocatore da tem… -