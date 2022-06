Stefano De Martino senza freni su Maria De Filippi: il gesto speciale (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è un mistero il fatto che Stefano De Martino abbia dato esordito grazie a Maria De Filippi. In molti, tuttavia, non sanno quanto effettivamente la conduttrice di Canale 5 sia stata decisiva. A svelarlo è stato il diretto interessato, che ha raccontato un retroscena sulla Signora di Mediaset. Prima di intraprendere, con successo, la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è un mistero il fatto cheDeabbia dato esordito grazie aDe. In molti, tuttavia, non sanno quanto effettivamente la conduttrice di Canale 5 sia stata decisiva. A svelarlo è stato il diretto interessato, che ha raccontato un retroscena sulla Signora di Mediaset. Prima di intraprendere, con successo, la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Stefano De Martino rivela il vero motivo per cui ha lasciato Emma: in che rapporti sono oggi - infoitcultura : Emma Marrone/ Stefano De Martino parla di lei: 'Nostra storia? Cose di gioventù ma..' - gossipnewitalia : Stefano De Martino risponde a delle domande su Belen #belenrodrigruez #mauriziocostanzo #MaurizioCostanzoShow… - infoitcultura : Belén e Stefano De Martino di nuovo insieme? Le dichiarazioni inequivocabili di lui - infoitcultura : Belen Rodriguez, Maurizio Costanzo incalza Stefano De Martino: 'Come vanno le cose?' -